مصرع وإصابة 11 إثر انقلاب ميكروباص بطريق مطروح- السلوم

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، الإسعافات الطبية والعلاجية العاجلة لمصابي حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة أبوغليلة بطريق السلوم- مرسى مطروح، وأدت إلى وفاة وإصابة ١١ فردًا، موجهًا بتقديم كل أوجه الرعاية الطبية العاجلة للمصابين.

وأوضح دكتور مصطفى أشرف، مدير مرفق إسعاف مطروح، أنه فور تلقي البلاغ من غرفة العمليات، تم على الفور، الدفع بـ٧ سيارات إسعاف، وتم نقل ٥ جثث و٦ مصابين إلى مستشفى براني؛ لسرعة تقديم الإسعافات والرعاية الطبية العلاجية للمصابين والتعرف على هوية المتوفين في الحادث وتيسير الإجراءات.

وأضاف الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه يتم حاليًا تقديم الإسعافات الطبية العاجلة للمصابين وتحديد هوية جثث المتوفين؛ لسرعة تيسير الإجراءات وتسليمهم لذويهم، مشيرًا إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يتم رفع الاستعدادات على مدار الساعة بجميع مستشفيات مطروح؛ لمواجهة أي طارئ والاطمئنان على توافر كميات الدم اللازمة.

وشدد على حضور الأطقم الطبية والتمريض بجميع مستشفيات المحافظة من مدينة الحمام شرقًا، حتى السلوم غربًا، خاصةً مع الإقبال السياحي الكبير على محافظة مطروح.

من ناحيةٍ أخرى، تم رفع السيارة، وإخلاء الطريق؛ لتيسير حركة المواصلات على الطريق الدولي الساحلي مطروح - السلوم بمنطقة أبوغليلة غرب براني.

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