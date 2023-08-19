وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية بكورنيش بنها، وذلك على هامش زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة القليوبية؛ للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمحافظة.

وأجرى اللواء هشام آمنة، واللواء عبدالحميد الهجان، جولة تفقدية بالمعرض؛ للتعرف على المنتجات الموجودة والتي تتضمن منتجات: الفخار، الخزف، الجلود، الأخشاب، المفروشات، أدوات ومستلزمات الحلي والإكسسورات، السجاد اليدوي والكليم، الأحجار الكريمة، التحف والانتيكات، مشغولات الجلود والكورشية.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها، موجهًا بزيادة أعداد المنتجات التراثية والحرفية المعروضة على منصة "أيادي مصر" من محافظة القليوبية.

وأكد اللواء هشام آمنة، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنصة "أيادي مصر" لما لها من دور مهم في توفير فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات، بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوي معيشة الأسر.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لمنصة "أيادى مصر" والاستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة المنتجات المعروضة عليها وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم جهود الدولة في القضاء على البطالة.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن "منصة أيادي مصر" تهدف إلى تمكين المرأة من تسويق منتجاتها اليدوية والتراثية والحرفية والتي تتميز بها القرى والمدن بالمحافظات عبر منصة إلكترونية.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه خلال الـ10 أشهر الماضية زاد عدد المنتجين والحرفيين على منصة "أيادى مصر" بأكثر من 1200 حرفي، ليصل الإجمالي إلى 1450 حرفيًا، كما زاد عدد المنتجات لأكثر من 6300 منتج متنوع.

وأكد "آمنة" على دعم الوزارة المستمر للتوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر عبر دخل شهري ثابت، حيث تم توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وكذا توفير قروض ميسرة من برنامج "مشروعك".

من جهته، أكد اللواء عبدالحميد الهجان، أنه تم عمل حصر لأشهر الصناعات الحرفية والتراثية على أرض المحافظة، كما تم رفع كفاءة الحرف اليدوية وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية ومساعدة أصحاب الحرف في تسويق منتجاتهم عبر منصة "أيادي مصر".

وأوضح محافظ القليوبية، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من المحافظة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف التراثية واليدوية التي تتمتع بها مدن ومراكز المحافظة، مؤكدًا تقديم كل الدعم اللازم لتلك الحرف لزيادة فرص العمل وتحسين دخل الأسر.

ودعا محافظ القليوبية، جميع المواطنين، لزيارة المعرض والاستفادة من المنتجات الموجودة التي تتمتع بجودة وأسعار مناسبة وجيدة.