تبرعت بأرض لإقامة مشروعات خدمية لأهالي قريتها.. محافظ المنوفية يلتقي "الحاجة نفيسة"

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، بمكتبه بالديوان العام، الحاجة "نفيسة عبد الله أبو شنب" ابنة قرية بتبس بمركز شبين الكوم، والتى قامت بالتبرع بقطعة أرض بمساحة إجمالية 240 مترا لإقامة مشروعات خدمية لصالح أهالى قريتها.



وقدم المحافظ الشكر والتقدير للحاجة "نفيسة"، داعيا الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتها، مؤكدا أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة والوقوف صفا واحدا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث من المقرر أن يتم إنشاء وحدة إسعاف ومبانى خدمية بقطعة الأرض التي تم التبرع بها للمساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي القرية.



وخلال اللقاء، أكد محافظ المنوفية، أن تلك النماذج تعد مثالاً مشرفا لأهالي وأبناء المحافظة ويحتذى به في خدمة وتنمية المجتمع، ومن جهتاه أعربت الحاجة نفيسة عن سعادتها البالغة بلقاء المحافظ، مشيرة إلى أن هذه الأعمال خالصة لوجه الله ولخدمة أهالى قريتها، مشيدة بحجم المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.