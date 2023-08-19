السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو الجمعية المصرية للمناعة يكشف أسباب وأعراض متحور كورونا الجديد

كورونا
كورونا

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن أسباب تجدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم هو الاستهتار في دول العالم المتقدم، خاصة الاختلاط بين الناس خصوصًا على الشواطئ هربا من حرارة الصيف، وكذلك كثرة التجمعات في النوادي، وغيرها من الأماكن.

وأضاف "بدران" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" أن هناك 20 متحورًا جديدًا لفيروس كورونا في الوقت الحالي، إضافة لمتحور آخر "البيرولا" الذي انتشر في 6 دول حتى اليوم، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن الأعراض تشترك مع نزلات البرد، لكنها تكون شديدة على غير الملقحين مسبقًا، وأيضًا المسنين، ومن يعانون من أمراض مزمنة دون السيطرة عليها، إضافة إلى المدخنين، ومن يعانون من السمنة.

وشدد على أنه حتى اليوم لا توجد وفيات مقلقة من جراء متحور كورونا الجديد، لكنه بكل تأكيد يهدد العالم، وبات المستقبل يحمل بعض التحذيرات ويجب عدم الاستهانة بها، ويجب أن نكون على حذر.

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