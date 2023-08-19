20 مليون خدمة مجانية.. إنجازات "100 يوم صحة" خلال 55 يومًا بالمحافظات

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إنجازات حملة "100 يوم صحة"، على مدار 55 يومًا في كل المحافظات.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى تقديم 20 مليونًا و769 ألفًا و134 خدمة طبية بالمجان من خلال مبادرة "100 يوم صحة" وذلك منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الجمعة 18 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأضافت أن حملة "100 يوم صحة" تستهدف تكثيف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال فترة مائة يوم، ومنها خدمات الطب الوقائي من التطعيمات واللقاحات، وصحة البيئة وسلامة الغذاء، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي.

وأفادت وزارة الصحة، بأن الحملة ستعمل من خلال أكثر من 5000 وحدة رعاية أولية بجميع المحافظات، بالإضافة إلى 500 قافلة علاجية شاملة لتقديم خدمات الكشف والعلاج والتحاليل والأشعة، مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما تم توزيع 53 عيادة متنقلة في مختلف التخصصات "الباطنة، الأطفال، الجراحة، الرمد، الأسنان، أنف وأذن، النساء والولادة، جلدية" بالأماكن العامة والأكثر ازدحامًا لتقديم خدمات الكشف والفحص والعلاج بالمجان.

وأشارت إلى أن حملة "100 يوم صحة" تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان، كما تم توفير 6 سيارات متنقلة لتقديم خدمة الماموجرام، وخدمات دعم صحة المرأة من التوعية بالفحص الذاتي للثدي، وفحص الثدي إكلينيكيًا، كما تم توفير سيارة لتقديم خدمات الفحص بالرنين المغناطيسي، والتي تعتبر الأولى من نوعها في إفريقيا، و3 سيارات لتقديم خدمات الأشعة المقطعية.

ودعت الوزارة، جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن "15335".