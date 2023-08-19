السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

20 مليون خدمة مجانية.. إنجازات "100 يوم صحة" خلال 55 يومًا بالمحافظات

حملة 100 يوم صحة
حملة 100 يوم صحة

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إنجازات حملة "100 يوم صحة"، على مدار 55 يومًا في كل المحافظات.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى تقديم 20 مليونًا و769 ألفًا و134 خدمة طبية بالمجان من خلال مبادرة "100 يوم صحة" وذلك منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الجمعة 18 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأضافت أن حملة "100 يوم صحة" تستهدف تكثيف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال فترة مائة يوم، ومنها خدمات الطب الوقائي من التطعيمات واللقاحات، وصحة البيئة وسلامة الغذاء، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي.

وأفادت وزارة الصحة، بأن الحملة ستعمل من خلال أكثر من  5000 وحدة رعاية أولية بجميع المحافظات، بالإضافة إلى 500 قافلة علاجية شاملة لتقديم خدمات الكشف والعلاج والتحاليل والأشعة، مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما تم توزيع 53 عيادة متنقلة في مختلف التخصصات "الباطنة، الأطفال، الجراحة، الرمد، الأسنان، أنف وأذن، النساء والولادة، جلدية" بالأماكن العامة والأكثر ازدحامًا لتقديم خدمات الكشف والفحص والعلاج بالمجان.

وأشارت إلى أن حملة "100 يوم صحة" تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان، كما تم توفير 6 سيارات متنقلة لتقديم خدمة الماموجرام، وخدمات دعم صحة المرأة من التوعية بالفحص الذاتي للثدي، وفحص الثدي إكلينيكيًا، كما تم توفير سيارة لتقديم خدمات الفحص بالرنين المغناطيسي، والتي تعتبر الأولى من نوعها في إفريقيا، و3 سيارات لتقديم خدمات الأشعة المقطعية.

ودعت الوزارة، جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن "15335".

الصحة حملة 100 يوم صحة المحافظات خدمة طبية الخدمات الصحية

الأكثر قراءة

السيسى: الدولة ستحل أزمة مستلزمات ومنتجات الحياة اليومية بشكل نهائى

أول تعليق من الرئيس السيسى على أزمة الكهرباء

صفقة الأهلى المنتظرة.. «سوزا» خارج قائمة جيونبوك لمباراة أولسان بالدورى الكورى الجنوبى

السيسى: وضع 3 ملايين فدان من الأراضى الزراعية على خريطة مصر خلال أشهر

حديث العالم.. "dmc" تبرز التنظيم المبهر لحفل أنغام بالعلمين (فيديو)

تركت طفلة 4 أشهر.. محادثة زوجية تنتهي بمقتل "حسناء الغربية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس