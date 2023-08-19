السيسى: الأكاديمية العسكرية تسهم فى إعداد كوادر للعمل بمؤسسات الدولة (فيديو)

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته بما سمعه ورأه من طلاب الأكاديمية العسكرية، مؤكدًا أن دورها ليس فقط تأهيل وإعداد طلبة الكليات العسكرية، لكن إعداد كوادر تدخل وتعمل في مؤسسات الدولة المختلفة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقائه الطلاب في الأكاديمية العسكرية، اليوم: "ربنا يوفقكم.. الناس التي تتولى وظائف تكون مسذولة ومجتهدة وأمينة ومخلصة، لذلك نحاول أن نسهم في إعداد هذه الكوادر لمدة 6 أشهر، ثم نرى النتائج.. هل فعلًا المسار ده بيحقق اللي إحنا عايزينه ويبقى الإعداد والتأهيل اللي عملناه جيد ولا محتاجين نضيف عليه حاجه؟".

وهنأ الرئيس السيسي خريجي الأكاديمية العسكرية، قائلًا: "إن شاء الله الدفعة الجديدة تدخل الكلية، وبالتوفيق للجميع، أشكركم وربنا يحفظكم ويحفظ مصر".