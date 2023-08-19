ضبط مخدرات بقيمة 50 ألف جنيه في الشرقية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، حال تواجده بدائرة المركز، وضبط بحوزته: (بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار - كمية لمخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – دراجة نارية).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامى والدراجة النارية لسهولة تنقلاته لترويج تجارته غير المشروعة، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ50 ألف جنيه تقريبًا.