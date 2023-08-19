السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أولياء أمور طلاب الدور الثانى بالثانوية الأزهرية: الامتحانات بسيطة وأملنا التحاق أولادنا بالكليات

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

فتحت أبواب المعاهد الأزهرية أبوابها صباح اليوم، لبدء أول أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/ 2023 بقسميها العلمي والأدبي، ومن المقرر أن تستمر امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية حتى يوم الإثنين 28-8-2023. 

الأزهر: يقضي على الغش بشكل الامتحان الجديد

حرص الأزهر الشريف على اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني، من خلال تجهيز الامتحانات، وشدد على أن الامتحانات يجب أن تكون في مستوى الطالب المتوسط. وأكد الأزهر الشريف توفير كافة سبل الدعم للطلاب لتخفيف الضغط عليهم، كما أكد أن النظام الجديد للامتحانات كان له دور كبير في القضاء على ظاهرة الغش، وكان لالتزام الطلاب والمدرسين الملاحظين في الالتزام بالتعليمات دور في نجاح امتحانات الدور الأول، ومن المتوقع حدوث ذلك في الدور الثاني. وكان قد أعلن الأزهر الشريف أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، منهم 21107 بنين، و12131 فتاة، ومن القسم العلمي بنين 8648، و7807 فتيات، بإجمالي 16455.

أولياء الأمور لطلاب الدور الثاني في الثانوية الأزهرية: نرجو التحاق أبنائنا بكليات الأزهر الشريف 

في هذا الإطار، التقت "الدستور" عددًا من أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية للوقوف على مدى رضاهم عن مستوى الامتحان في الدور الثاني والكليات التي يطمحون إلى التقدم إليها فور ظهور النتيجة.

وقال عبدالكريم أحمد ولي أمر محمد عبدالكريم، الطالب في المعهد الأزهري في منطقة العمرانية التعليمية التابعة لإدارة الجيزة التعليمية الأزهرية، لـ "الدستور" إن مستوى امتحانات الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية مبشر جدًا، إذ خرج الطلاب من الامتحانات وهم راضون تمامًا عن الأسئلة التي تضمنها.

فيما قال علاء فتحي ولي أمر أحمد علاء، الطالب في المعهد الأزهري في منطقة العمرانية التعليمية التابعة لإدارة الجيزة التعليمية الأزهرية، لـ"الدستور" إن الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط، ونأمل أن يكون مستوى الامتحانات في الدور الثاني على نفس الوتيرة لضمان انتهاء الطلاب من هذه المرحلة التعليمية الصعبة والدقيقة.

وأضاف حسني مجدي ولي أمر كريم حسني، الطالب في المعهد الأزهري في منطقة العمرانية التعليمية التابعة لإدارة الجيزة التعليمية الأزهرية، أنه متفائل بامتحانات الدور الثاني، ويشعر أنها ستكون سهلة وفي متناول الطلاب.

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