السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الجيش الصينى يطلق تدريبات عسكرية حول تايوان (فيديو)

الجيش الصيني
الجيش الصيني

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا بعنوان "دوريات قتالية بحرية وجوية استعدادًا للحرب.. الجيش الصيني يطلق تدريبات عسكرية حول تايوان".

وأطلقت الصين تدريبات عسكرية حول تايوان، حيث ذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أن بكين نفذت دوريات بحرية وجوية للاستعداد القتالي حول تايوان.

اختبار القدرات القتالية لقواته في العمليات المشتركة

ونقلت الوكالة عن مسئول بالجيش أن مسرح العمليات الشرقي ركز على التنسيق واختبار القدرات القتالية لقواته في العمليات المشتركة، وذلك في تحذير جاد لما وصفه بقوى استقلال تايوان الانفصالية.

تايوان تدريبات عسكرية الجيش الصيني يطلق تدريبات القاهرة الإخبارية

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