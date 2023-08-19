السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" ترصد مخرجات القمة الثلاثية بين واشنطن وطوكيو وسول (فيديو)

القمة الثلاثية بين
القمة الثلاثية بين واشنطن وطوكيو وسول

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا يرصد مخرجات القمة الثلاثية بين واشنطن وطوكيو وسول.

مخرجات القمة الثلاثية:

 

إنشاء نظام اتصال للرد على أي تهديد في المنطقة.

 

ضمان أمن منطقة المحيطين الهادي والهندي.

 

ضمان الأمن والاستقرار في مضيق تايوان.

 

التعاون للرد على أي تهديد من كوريا الشمالية.

 

عقد تدريبات عسكرية مشتركة على أساس سنوي.

 

عقد قمة ثلاثية بين قادة الدول الثلاث كل عام.

 

التعاون في مجال الأمن السيبراني وغسيل الأموال.

 

التعاون في التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

 

تفعيل نظام إنذار مبكر ضد أي تهديد لسلاسل الإمداد.

مخرجات القمة الثلاثية واشنطن واشنطن وطوكيو وسول مخرجات القمة الثلاثية ترصد القاهرة الإخبارية

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