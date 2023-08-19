محمد عبدالغني لـ"الدستور": قرارات العفو الرئاسى خطوة محمودة للغاية

أشاد المهندس محمد عبدالغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني والقيادي بالحركة المدنية، بإصدار قرارٍ جمهوريِّ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومن بينهم أحمد دومة.

وقال عبدالغني، لـ"الدستور"، إن "الإفراج عن أحمد دومة، وآخرين بقرار عفو رئاسي، خطوة محمودة للغاية كنا في انتظارها منذ وقتٍ طويل".

وأضاف: "نتمنى أن تمتد قرارات العفو الرئاسي لكل مسجوني الرأي أو المحبوسين باتهامات غير حقيقية، أو اتهامات لها علاقة مختلفة عن ولاءاتهم أو انتماءاتهم الحقيقية وأدوارهم التي لعبوها في أحداثٍ مهمة".

وتابع: "نتمنى أيضًا أن كل من لم تُلوَث يده بالدم يكون خارج السجون، وأن يتم الإفراج عن كل المحبوسين، خاصة أن هناك أعدادًا كبيرة من البنات والسيدات ممن لديهن اتهامات بسيطة مرتبطة بتعليقاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى بسبب أرائهن وهذه مسألة لا تستوجب قضاء فترات طويلة في السجون بحبسٍ احتياطيِّ غير سليم".

واختتم عبدالغني حديثه: "نؤكد استقبالنا لهذه الخطوة بكل الحفاوة وكل التقدير، ونرى أنها خطوة في الاتجاه السليم، نتمنى أن تتبعها خطوات أخرى إن شاء الله"، مؤكدًا أن كل خطوة مشابهة تؤدي إلى تحسن المناخ العام، وتسهم في شعور المواطنين بأن القادم أفضل.