محافظ أسيوط: تنفيذ 7 إزالات لتعديات على أراضٍ زراعية بقرى أبنوب والقوصية

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الحملات المستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، أسفرت عن تنفيذ 7 حالات إزالة لتعديات على أراضٍ زراعية في قرى مركزي القوصية وأبنوب، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية، وتوفير الأمن الغذائي لمصر وحفظ الأرض الزراعية من التدهور، مشيرًا إلى التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وجميع مراكز وأحياء المحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في مهدها، وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين.

وأضاف محافظ أسيوط أنه يتم تنفيذ قرارات الإزالة في جميع قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع كل جهات الولاية ورؤساء المراكز والأحياء، وبمتابعة مستمرة من مسئولي ملف الإزالات بالمحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حقوق الشعب، مشددًا على ضرورة مواجهة أي شكل من أشكال التعديات وإزالة المخالفات، والتصدي بكل حزم للتعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة، وتحسين عملية إدارة الموارد المائية وتوصيل المياه بكفاءة لكافة المنتفعين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز والمدينة، بحملة مكثفة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن تنفيذ خمس حالات إزالة للتعديات في قرية مير، متضمنة الإزالة حالة تعد بحوض توفيق ببني ادريس، والذي كان عبارة عن فك شدة خشبية على مساحة ١٣٠م، وفك شدة خشبية لأعمدة الدور الأرضي على مساحة ١٣٠م، كما تمت إزالة حالتين بحوض الجناين، وهي عبارة عن ردم حفر قواعد على مساحة ١٢٠م، وفك شدة خشبية على مساحة ١٠٠م.

وتمت أيضًا إزالة حالة تعد في حوض مهران، الذي كان عبارة عن ردم قواعد على مساحة ١٨٠م، بالتعاون مع رئيس القرية ومسئولي الأملاك والتنظيم والزراعة، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة خالد عبدالرءوف رئيس المركز والمدينة، حملة مكثفة أسفرت عن تنفيذ حالتي إزالة للتعديات على أراض زراعية في مناطق الجيارة والخبازين بقرية بني محمديات، كما تمت مصادرة الخلاطة والمعدات المستخدمة في البناء وتحرير المحاضر للمخالفين.

وكان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والتعامل مع أي بلاغات تخص التعديات على الأرض الزراعية أو أي مخالفات بناء، عبر الاتصال بالخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/088)، أو الاتصال بالرقم (2135727/088)، أو إرسال الصور والشكاوى عبر تطبيق تليجرام على الرقم (01000623873)، بالإضافة إلى استخدام رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، أو استخدام البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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