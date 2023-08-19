السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: تسريع العمل للانتهاء من الأعمال بمجمع الصناعات الحرفية فى الشامية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين والارتقاء بمستوياتها وفقًا للإمكانات المتاحة، وذلك بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية لنهو المشروعات التنموية والخدمية وكل المبادرات التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، خاصة التي تتم بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.
يأتي ذلك تنفيذًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشددًا على ضرورة العمل تسريع وتيرة العمل لنهو الأعمال بمشروع مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم، والذى تبلغ تكلفته الإجمالية 40 مليون جنيه ضمن المشروعات التنموية التى تنفذها هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة.
وأشار اللواء عصام سعد إلى أهمية التوسع فى إنشاء مجمعات صناعية حرفية بالمراكز تسهيلًا على المواطنين وأصحاب الصناعات الصغيرة والحرفية المتميزة فى عرض وتسويق منتجاتهم.
جاء ذلك خلال لقائه داليا تادرس، رئيس فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، ومنار غالي، مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.
ناقش اللقاء آخر المستجدات والموقف التنفيذى من المشروعات التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد التابعة لمجلس الوزراء، حيث يتم إنشاء مشروع مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم على مساحة 600 متر بقرية الشامية، وبتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه كتكلفة المبنى والإنشاءات والمعدات والتشغيل، وسيضم أقسامًا لكل الصناعات الحرفية التي تشتهر بها قرى المركز لتنمية تلك الحرف.
وأوضح محافظ أسيوط أن مجمع الصناعات الحرفية سوف يساهم في تسويق وعرض للمنتجات والمشغولات اليدوية للفتيات والسيدات والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية، فضلًا عن تسويق الحرف التراثية التي تتميز بها قرى مركز ساحل سليم من صناعات خزفية وفخارية ومنتجات الموالح والرمان والسجاد اليدوي إيمانًا بأهمية إحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار.
وأشار إلى ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، والتأكيد على مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بمراعاة معايير الجودة في التنفيذ وسرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية، لافتًا إلى أهمية تضافر الجهود بين كل المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمة لائقة للمواطنين في كل القطاعات، من بينها المساهمة في تنظيم معارض ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، ومساندتهم من أجل حياة كريمة بكل الطرق الممكنة، والمساهمة في تشجيع المشاركين على الاستمرار وجعل أسرهم منتجة قادرة على الإنتاج والعمل.

التابعة لمجلس الوزراء التنمية الشاملة والمستدامة الجهات المعنية الشركات المنفذة للأعمال الشئون القانونية الصناعات الصغيرة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنشاء مجمعات صناعية بتكلفة 40 مليون جنيه

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