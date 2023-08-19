السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

360 حالة غياب وترك عمل خلال زيارات تفتيشية في بني سويف

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كل القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري ومكافحة كل صور الفساد الذي يعرقل جهود الدولة التنموية.

وأشار إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل. 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده أحمد محمد دسوقي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة، خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس  الجاري، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.

وتم خلال تلك الزيارات التفتيشية على الجهات والمصالح رصد 360 حالة غياب وترك عمل، في حين تم فحص 7 شكاوى عادية، بجانب فحص 3 شكاوى نيابية نيابة إدارية "القسم الأول" وتم إخطارهم بنتيجة الفحص بعد العرض على السلطة المختصة.

وكلف محافظ بنى سويف مسؤولى التفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها وشملت :حالات غياب وترك عمل بدون سند قانوي بالمنشآت الخدمية والعمل على تلافي كافة القصور الإداري في بعض الملفات الحيوية والخدمية مع  استمرار المتابعة والمرور الدوري وإعداد تقرير شامل بما تم من إجراءات حيال تلك المخالفات والملاحظات وأوجه التقصير التي تم رصدها لضمان عدم تكرارها.

الإدارة العامة للتفتيش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف القطاعات الخدمية بني سويف دكتور محمد هاني غنيم

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