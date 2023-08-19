السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بور كينا فاسو: مستعدون للانسحاب من إيكواس بسبب سياستها تجاه النيجر

النيجر
النيجر

قال وزير دفاع بوركينا فاسو قاسوم كوليبالي، السبت، إنهم يتوقعون التدخل العسكري لمجموعة دول غرب إفريقيا الاقتصادية "إيكواس" ضد النيجر في أي لحظة.

وأكد كوليبالي، في تصريحات اليوم، أن انسحاب بوركينا فاسو من إيكواس مطروح؛ لأن سياستها تجاه النيجر غير منطقية، وذلك وفق قناة "العربية".

وأضاف "ندعم النيجر ومستعدون لمواجهة أي تدخل عسكري محتمل من إيكواس"، مشيرا إلى أن فكرة تدخل إيكواس عسكريا ضد النيجر صادمة.

وتابع مستعدون للانسحاب من مجموعة إيكواس لأن سياستها تجاه النيجر غير منطقية.

مالى وبوركينا فاسو تنشران طائرات حربية فى النيجر

هذا وسبق وقامت مالي وبوركينا فاسو بنشر طائرات حربية في النيجر لدعم نيامي. 

وأعلن مفوض السلم والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" عبدالفتاح موسى، الجمعة، عن أن المجموعة اتخذت القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر.

وأكد موسى، في مؤتمر صحفي من أكرا بعد اجتماع قادة جيوش المجموعة، أن التدخل العسكري ليس خيارنا المفضل، لكننا مضطرون لذلك بسبب تعنت المجلس العسكري في النيجر، التي شهدت انقلابا عسكريا قبل أسابيع أطاح الرئيس محمد بازوم.

وقال إن قوات دول المجموعة مستعدة لدخول النيجر "في أي وقت يصدر به الأمر".

وأضاف مفوض السلم والأمن في "إيكواس"، أن دول المجموعة اتفقت على كل ما يتطلبه أي التدخل العسكري، مؤكدا أن قواتها مستعدة وجاهزة لأي تدخل في النيجر.

وأشار إلى أن أي تدخل سيكون قصير الأجل ويهدف لاستعادة النظام الدستوري.

بوركينافاسو وزير دفاع بوركينافاسو ايكواس النيجر التدخل العسكري

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