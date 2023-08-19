السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وحدة متنقلة لتدريب الفتيات والسيدات على مهنة الخياطة بأسوان

وحدة التدريب
وحدة التدريب

وجه فوزي صابر، مدير مديرية العمل بأسوان، وحدة التدريب المتنقلة إلى مدينة نصر النوبة لتدريب الفتيات والسيدات على مهنة الخياطة والتفصيل لإكسابهن مهارات الخياطة، وتعليمهن مهنة تجعلهن مؤهلات لسوق العمل، وفتح مشروع خاص بهن يستطيعن من خلاله توفير مصدر دخل ثابت لهن. 

وأوضح أن التدريب سيتضمن تنفيذ الدورات على مجموعتين فى الفترة الصباحية والمسائية، لتدريب المستهدفات وصقل خبراتهن ومواهبهن، من خلال الحصول على التدريبات المختلفة لتعلم مثل هذه المهن الأكثر طلبًا فى سوق العمل. 

جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتشجيع وتحفيز الشباب للإقبال على البرامج التدريبية الهادفة لتأهيلهم لسوق العمل، وضمن مبادرتى الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة، ومهنتك مستقبلك"، وتنفيذًا لتكليفات وزير العمل، حسن شحاتة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وحدة التدريب
وحدة التدريب
وحدة التدريب
وحدة التدريب
وحدة التدريب
وحدة التدريب
أسوان البرامج التدريبية الخياطة والتفصيل المبادرة الرئاسية تأهيلهم لسوق العمل نصر النوبة وزارة العمل

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