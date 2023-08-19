السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر أكتوبر": العفو عن أحمد دومة وبعض المحبوسين احتياطيًا أكد مبادئ الجمهورية الجديدة

جيهان مديح
جيهان مديح

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بالقرار الجمهوري رقم ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك فى إطار استخدام  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صلاحياته الدستورية، بالإضافة إلى خروج دفعة جديدة تضمنت 30 متهمًا من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي.

وأضافت "مديح"، فى بيان لها اليوم، أن استمرار الإفراجات عن المحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم نهائيًا، رسالة تأكيد مستمرة أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع وبها مساحات مشتركة للجميع، فضلًا عن طمأنة القوة السياسية المشاركة في الحوار الوطني بالاستجابة لتوصياتهم.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوار وطني يلتف حوله جميع المصريين ستظل "قبلة حياة " للحياة السياسية فى مصر لسنوات طويلة، فضلًا عن تهيئة المناخ العام لاستكمال جلسات الحوار النقاشية وإصدار مزيد من التوصيات التي تحقق آمال المصريين.

ووجهت "مديح" الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي لا يألو جهدًا في إسعاد المصريين وبث الفرحة فى قلوب أسر المحبوسين واستجابة سيادته لتوصيات الحوار الوطني، كما وجهت الشكر للجنة العفو الرئاسي وجميع القائمين عليها وكل الأجهزة المعنية بملف خروج المحبوسين.

جيهان مديح حزب مصر أكتوبر أحمد سعد دومة المحبوسين احتياطيا قضايا رأي الإفراجات الجمهورية الجديدة

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