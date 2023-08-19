السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية ومحافظ القليوبية يوقعان بروتوكولًا لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

توقيع بروتوكول
توقيع بروتوكول

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء أركان حرب بكر محمد البيومي مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة، مراسم توقيع بروتوكول تقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث قام بالتوقيع كل من اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء عمرو فاروق عبد المجيد رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وافتتح اللواء هشام آمنة واللواء عبدالحميد الهجان واللواء أ.ح/بكر محمد البيومي مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العام بديوان عام محافظة القليوبية، وذلك بحضور المهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية واللواء يسري عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية والدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء وليد جوهر رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة واللواء وائل سعدة المشرف على إدارة الأزمات والطوارئ بالوزارة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعقب الافتتاح تفقد الحاضرون مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة والذى تم الانتهاء من إنشائه بتكلفة تبلغ حوالى 7.5 مليون جنيه على مساحة 160م2، حيث يتكون المركز من غرفة تحكم، غرفة أمن، غرفة اجتماعات وغرفة مدير المركز، ومن ضمن أهداف مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فنيا / معلوماتيا / إداريا / تنسيقيا.. لضمان سلامة وصحة عناصر الاستجابة المختلفة وإنقاذ الأرواح وحماية الصحة العامة.. والبنية التحتية الحكومية ومتابعة المشروعات القومية وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحماية البيئة و تقليل الخسائر الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال تفقد الشبكة الوطنية تم إجراء سيناريو لتلقي بلاغ بوجود حريق في جراج ديوان عام المحافظة حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية بالحماية المدنية والإسعاف ومتابعة كافة الإجراءات والخطوات التي تم القيام بها للسيطرة على الحريق وإخلاء الجراج من السيارات ونقل المصابين للمستشفى.

كما تم تنفيذ مؤتمر مرئي مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمحافظتى القاهرة والإسماعيلية وقامت محافظة الإسماعيلية بعرض الإجراءات المتخذة في فعاليات أحد المهرجانات بالمحافظة.

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الاهتمام الذى يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والانتهاء من كافة المراكز بجميع المحافظات، وأوضح وزير التنمية المحلية أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الدولة تسعى من تلك الشبكة إلى ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأشاد اللواء هشام آمنة بجهود محافظ القليوبية في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات الخدمية، وقدم وزير التنمية المحلية، التحية لمواطني محافظة القليوبية بمناسبة العيد القومي .

وقال وزير التنمية المحلية إن مركز السلامة والطوارئ سيحقق التعاون الكبير بين المحافظات وبعضها خاصة في حالة الطوارئ والأزمات بما يسهم في أداء الخدمات بصورة أسرع وأفضل.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ستقدم لأبناء جميع المحافظات خدمات كبيرة وسريعة في حالة الحوادث التي يتعرضون لها وسرعة التدخل من الجهات المعنية بالدولة ومواجهة تلك المشكلات.

وزير التنمية المحلية محافظ القليوبية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مدير سلاح الإشارة لواء عبدالحميد الهجان

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