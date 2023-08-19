تنظيم قافلة طبية مجانية فى كفرالبطيخ بدمياط

أعلنت إدارة القوافل بمديرية الصحة والسكان عن استمرار القافلة الطبية المجانية اليوم في عزبة عبدالرحيم، إدارة كفرالبطيخ، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتحت إشراف الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط.

وخلال القافلة يتم إجراء الكشف الطبي على المرضى في التخصصات الطبية التالية: نساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والعظام والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية.

ويتم أيضًا عمل الفحوصات المعملية والأشعة، كما يتم عمل ندوات عن التثقيف الصحي وصرف كل الأدوية مجانًا. وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة من الكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكر والاعتلال الكلوي والأورام السرطانية.

يأتي ذلك ضمن المبادرات الرئاسية لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين، وفي إطار حرص الدولة على رفع مستوى الخدمات الصحية ووصول الخدمة الطبية لقرى محافظات مصر.

وأرسل الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، لجنة مشكلة من الدكتورة سارة العوضي مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور أحمد رجب مدير إدارة الحوكمة ومكافحة العدوى، والدكتور أيهاب محمود مدير إدارة الجودة، والدكتورة زينب أبوالعز عضو فريق مكافحة العدوى للمرور على مستشفيات التحفظ بمحافظة دمياط، للوقوف على سير العمل ومدى الانضباط الطبي والإداري، طبقًا للاشتراطات الصحية، طبقًا للقانون والمعايير القياسية لمكافحة العدوى، وسياسات الجودة، وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، والمرور على المخازن، والتوصية بتلافي المخالفات الموجودة لضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمرضى.