السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تعلن نتائج البرنامج الوقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات

طلاب
طلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج البرنامج الوقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات، وتم تنفيذه كمرحلة أولى فى 6 الآف مدرسة على مستوى الجمهورية خلال الفصل الدراسي الثانى من العام الدراسي الماضى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، غدًا بمقر المدينية التعليمية بمدينة 6 أكتوبر.

يأتي ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

مخدرات مدارس تعليم وزارة التربية والتعليم

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