"التعليم" تعلن نتائج البرنامج الوقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج البرنامج الوقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات، وتم تنفيذه كمرحلة أولى فى 6 الآف مدرسة على مستوى الجمهورية خلال الفصل الدراسي الثانى من العام الدراسي الماضى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، غدًا بمقر المدينية التعليمية بمدينة 6 أكتوبر.

يأتي ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.