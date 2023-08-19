أبرزها الشوفان والعسل.. ماسكات طبيعية للبشرة وإزالة الشوائب

تحتار العديد من الفتيات في استخدام ماسك طبيعي للبشرة تحصل من خلاله على الترطيب واللمعان الطبيعي، وكذلك إزالة كافة الشوائب والحبوب بالبشرة.. وخلال السطور التالية نوضح مكونات ماسكات طبيعية للبشرة تساعدك في الحصول على بشرة صافية خالية من كافة الشوائب وفقًا لموقع hindustantimes.

قناع مغذي بالعسل والأفوكادو

مكونات الماسك:

ملعقة كبيرة عسل

أفوكادوا

طريقة عمل الماسك:

اهرسي نصف حبة أفوكادو واخلطيها مع ملعقة كبيرة من العسل.. يحتوي الأفوكادو على الدهون المفيدة والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تعزز إشراق البشرة، بينما يعمل العسل كمرطب طبيعي، ضعي المزيج على وجهك لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر للحصول على توهج طبيعي.

2. مزيج الزبادي اليوناني والكركم

مكونات الماسك:

الزبادي اليوناني

الكركم

الطمي المغربي

يُمزج الزبادي اليوناني مع الكركم والطين الأخضر الفرنسي.. يوفر الكركم مزايا مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. ويعمل الطمي المغربي معًا لتنظيف المسام بعمق.. بعد 15 دقيقة اغسلى القناع بماء فاترة.

3. قناع منظف قوي للبشرة المعرضة لحب الشباب

مكونات الماسك:

الطين المغربي

الشاي الأخضر

الصبار

خلاصة البندق

اخلطي ملعقة كبيرة من الطين المغربي، ونصف ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر، وملعقة كبيرة من هلام الصبار الطازج، و2 ملعقة صغيرة من خلاصة البندق، مع 5 قطرات من زيت خشب الورد الأساسي، و2 ملعقة كبيرة من ماء الورد، هذا القناع ينظف المسام بشكل فعال وينقي ويشد الجلد، ومن ثم ضعي المزيج البارد على وجهك واتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

4. قناع الشوفان الملطف والخيار

مكونات الماسك:

خيار

شوفان

امزجى نصف حبة خيار مع كوب من دقيق الشوفان.. يوفر الخيار ترطيبًا وتأثيرات مهدئة، بينما تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في دقيق الشوفان وخصائصه المضادة للالتهابات على تهدئة البشرة المتهيجة وتقضي على الخلايا الميتة.. ضعي القناع لمدة 20 دقيقة قبل الشطف.

5. قناع تفتيح من بياض البيض والليمون

مكونات الماسك:

بياض بيضة

عصير الليمون

يُمزج بياض بيضة مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، يعمل بياض البيض على شد الجلد وتقليل المسام، بينما يعمل عصير الليمون على تفتيح البقع وإضفاء توهج طبيعي.. ضعي المزيج لمدة 15 دقيقة ثم نظفي وجهك.