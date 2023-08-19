السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

20 عامًا من التغيير.. رسالة الأمم المتحدة عن ذكرى استهداف مقرها فى العراق

جينين بلاسخارت
جينين بلاسخارت

أكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، اليوم، أن الحكومة العراقية أعربت عن عزمها تقديم العديد من الحلول لمعالجة العديد من المشاكل.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت "بلاسخارت"، في كلمةٍ لها خلال حفل إحياء الذكرى العشرين لتفجير مقر الأمم المتحدة في العراق، إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر الأمم المتحدة عام 2003، كان بداية لموجة من العمليات الإرهابية التي استهدفت العراقيين، مشيرة إلى أن الـ20 عامًا الماضية، شهدت الكثير من التغيرات في العراق، والأمم المتحدة لم تتوقف عن مسئوليتها في تحقيق السلام في العراق.

وأشارت "بلاسخارت" إلى أن الحكومة العراقية أعربت عن عزمها تقديم العديد من الحلول سواء في معالجة مشكلة ملف المياه والحوكمة ومعالجة أزمة الكهرباء وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية وغيرها من الأمور الأخرى.

وبيّنت أنه يجب أن تكون ذكرى استهداف مقر الأمم المتحدة من أجل السعي لتحقيق السلام والاستقرار، مشيرة إلى أنه من مقر الأمم المتحدة الذي استهدفه الإرهابيون قبل 20 عامًا، تم إنشاء مركز القناة للتأهيل الذي يستخدم في معالجة المتعاطين للمخدرات، ومع خطط وزارة الصحة سيستفيد العديد من المتعاطين من خدمات هذا المركز. 

ممثلة الأمم المتحدة العراق جينين بلاسخارت الهجوم الإرهابي العراقيين العمليات الإرهابية

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