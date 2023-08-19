الأجهزة الأمنية تعاين موقع انقلاب سيارة عروسين بمصرف مائى بالجيزة

أجرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، معاينة لمكان حادث انقلاب سيارة، بمصرف مائي في طريق الحسانيين، بمنشأة القناطر، ما أسفر عن مصرع عروس، وقائد سيارة، ونجاة العريس من الموت.

وكشفت المعاينة عن أن الطريق بجانب المصرف، اختلت عجلة القيادة من يد قائد السيارة، خلال زفة العروسين، ما أسفر عن انحرافها عن الطريق، وانقلابها بالمصرف، وحاول الأهالي إنقاذ مستقلي السيارة، حيث تمكنوا من إنقاذ العريس، بينما فقدت العروس حياتها، بالإضافة إلى غرق قائد السيارة.

وعاين رجال المباحث السيارة، عقب استخراجها من المياه، كما قررت جهات التحقيق المختصة، التصريح بدفن الجثتين، وباشرت التحقيق.

وأقر شهود عيان بأن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، بعدما فوجئ بسيارة أمامه، ما أسفر عن انحراف السيارة عن الطريق وسقوطها بالمصرف، وأنه تم إنقاذ العريس، بينما لقيت العروس وقائد السيارة مصرعهما، وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدفنهما.

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بمصرف مائي بطريق الحسانيين في منشأة القناطر، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة ملاكي كانت تستقلها عروس انقلبت بالمصرف، ما أسفر عن مصرعها، كما لقى شاب يقود السيارة مصرعه في الحادث.

وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثتين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.