السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأجهزة الأمنية تعاين موقع انقلاب سيارة عروسين بمصرف مائى بالجيزة

موقع الحدث
موقع الحدث

أجرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، معاينة لمكان حادث انقلاب سيارة، بمصرف مائي في طريق الحسانيين، بمنشأة القناطر، ما أسفر عن مصرع عروس، وقائد سيارة، ونجاة العريس من الموت.

وكشفت المعاينة عن أن الطريق بجانب المصرف، اختلت عجلة القيادة من يد قائد السيارة، خلال زفة العروسين، ما أسفر عن انحرافها عن الطريق، وانقلابها بالمصرف، وحاول الأهالي إنقاذ مستقلي السيارة، حيث تمكنوا من إنقاذ العريس، بينما فقدت العروس حياتها، بالإضافة إلى غرق قائد السيارة.

وعاين رجال المباحث السيارة، عقب استخراجها من المياه، كما قررت جهات التحقيق المختصة، التصريح بدفن الجثتين، وباشرت التحقيق.

وأقر شهود عيان بأن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، بعدما فوجئ بسيارة أمامه، ما أسفر عن انحراف السيارة عن الطريق وسقوطها بالمصرف، وأنه تم إنقاذ العريس، بينما لقيت العروس وقائد السيارة مصرعهما، وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدفنهما.

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بمصرف مائي بطريق الحسانيين في منشأة القناطر، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة ملاكي كانت تستقلها عروس انقلبت بالمصرف، ما أسفر عن مصرعها، كما لقى شاب يقود السيارة مصرعه في الحادث.

وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثتين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الأجهزة الأمنية العروسين المستشفى العام النيابة المختصة أمن الجيزة انحراف السيارة

الأكثر قراءة

تركت طفلة 4 أشهر.. محادثة زوجية تنتهي بمقتل "حسناء الغربية"

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 القطاع الخاص

الفرح تحول لمأتم.. قصة وفاة عروس ونجاه زوجها في انقلاب سيارة الزفة

فريد زهران لـ"الدستور": قرارات العفو الرئاسى خطوة على الطريق الصحيح

خالد داود لـ"الدستور": قرارات العفو الرئاسى تؤكد الجدية فى الإصلاح السياسى

السيطرة على حريق ببرج سكنى مكون من 12 طابقًا بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور.. جديد وفتاوى المقاهي

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس