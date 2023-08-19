تهدد مستقبله السياسى.. كيف تورط سيباستيان كورتز فى قضايا رشوة وفساد؟

قالت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، إن الاتهامات التي يواجهها المستشار النمساوي الأسبق سيباستيان كورتز، رئيس الحكومة الأصغر سنًا في العالم، من شأنها أن تنهي مسيرته السياسية تمامًا وتثير الجدل حول المستشارية.

اتهامات سيباستيان كورتز

ووفقا للمجلة الأمريكية أعلن مكتب المدعي العام للاقتصاد والفساد، في بيان، أن المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس، الذي أحدث ثورة في السياسة الأوروبية في عام 2017 بصفته أصغر رئيس حكومة في العالم، وجهت إليه لائحة اتهام في فيينا، أمس الجمعة، بتهمة الإدلاء ببيانات كاذبة أمام تحقيق برلماني في عام 2020.

ووفقا للمجلة فإنه إذا تمت أدانة كورتز، الذي من المقرر محاكمته في أكتوبر المقبل، سيواجه كورتز ما يصل إلى ثلاث سنوات في السجن، وهي نتيجة من المرجح أن تمثل النهاية النهائية لمسيرته السياسية، ومن شأن إصدار حكم بالإدانة أن يلقي بظلال عميقة على حزب الشعب المحافظ بزعامة كورتز.

وقالت المجلة الأمريكية، إن كورتز انضم إلى شركة "Thiel Capital" للاستثمار، كما أنه المؤسس المشارك لشركة Paypal ومقرها الولايات المتحدة، بصفته "خبيرًا استراتيجيًا عالميًا" وبعد إجباره على ترك منصبه، كما عمل أيضًا كمستشار للشركات الناشئة.

القصة الكاملة لفضائح كورتز

وأوضحت بوليتيكو، أن لائحة الاتهام الجنائية التي قدمها المدعي العام للفساد في النمسا، هي الأولى التي سيواجهها كورتز فيما يتعلق بتحقيق "إيبيزا" الذي أدى إلى استقالته في عام 2021.

واندلعت الفضيحة في عام 2019 بعد ظهور مقطع فيديو سري تم تصويره في جزيرة إيبيزا الإسبانية، ظهر فيه زعيم اليمين القومي السابق هاينز كريستيان شتراخه، وهو يفاوض سيدة ثرية روسية يعتقد أنها ابنه حاكم أو مسئول روسي، مقابل دعم انتخابي، وأدت الضجة التي تلت ذلك، لانهيار حكومة كورتز، لكن حزبه فاز في الانتخابات التالية وقام ببناء ائتلاف جديد مع حزب الخضر.

كما يواجه كورتز اتهامات بالشهادة الزورأمام لجنة برلمانية كانت تسعى لمعرفة ما إذا كان قد تدخل في تعيين أحد أقاربه، وهو توماس شميد، رئيسًا لشركة قابضة عامة وذلك في عام 2020، حيث أنكر كورتز في تحقيق يونيو 2020 أي صلة أو قرابة له دفعته لتعيين شميد، ولكن مؤخرًا تم العثور على رسائل نصية عبر "واتساب" على هاتف كورتز تشير إلى تورطه في تعيين قريبه شميد.