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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مستشار النمسا يهاجم أحزاب اليمين المتطرف: "لا يمكن الوثوق بها"

كارل نيهمر
كارل نيهمر

قال المستشار النمساوى كارل نيهمر، إن مواقف الأحزاب اليمينية فى البلاد تمثل خطرًا أمنيًا كبيرًا، مشيرا إلى أنه لا يمكن الوثوق بها ولن يشارك معها فى أى ائتلاف حكومى فى المستقبل. 

وأوضح نيهمر، اليوم الخميس، أن حزب الحرية بقيادة هيربرت كيكل ليس شريكا تفاوضيا موثوقا به حتى وإن نجح حزبه في انتخابات المحليات.

وأكد المستشار النمساوى، أنه لا يمكن قبول الموقف السلبي من أي حزب تجاه انضمام النمسا إلى نظام الحماية الصاروخي الأوروبي "سكاي شيلد".

واتهمت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر، هيربرت كيكل رئيس الحرية اليميني،  بالرغبة في التضحية بمشاركة النمسا في "سكاي شيلد" من أجل ما أسمته "الشعبوية الرخيصة".

المستشار النمساوي كارل نيهمر الاحزاب اليمينية حزب الحرية وزيرة الدفاع

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