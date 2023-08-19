السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية بالفيوم

حبس
حبس

أصيب اليوم السبت  3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق فرعي بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم بلاغا من مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بوقوع حادث انقلاب دراجة على طريق طبهار/ الفيوم، ووجود عدد من المصابين وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

أبشواي السرعة الزائدة المركزى انقلاب دراجة نارية بطلق ناري

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