إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية بالفيوم

أصيب اليوم السبت 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق فرعي بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم بلاغا من مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بوقوع حادث انقلاب دراجة على طريق طبهار/ الفيوم، ووجود عدد من المصابين وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.