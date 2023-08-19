"العميل صفر" في المقدمة.. إيرادات الأفلام بدور العرض أمس الجمعة

حالة من الرواج الانتعاش تشهدها دور العرض السينمائي في مصر، مع تنافس كبير بين عدد من الأفلام السينمائية الجديدة لكبار النجوم والتي تتنافس في حصد إيرادات شباك التذاكر.

وتصدر النجم أكرم حسني بفيلمه الجديد “العميل صفر” إيرادات شباك تذاكر أفلام صيف 2023، أمس الجمعة، محققًا في مليون و787 ألف جنيه،

العميل صفر من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، وأيمن طعمة، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي.

وحقق فيلم" وش في وش" لمحمد ممدوح أمس الجمعة، إيرادات بلغت مليون و31 ألف جنيه، وهو من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

ونجح فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبدالعزيز، في تحقيق إيرادات 430 ألف جنيه أمس الجمعة، وفيلم «بيت الروبى» بطولة كريم عبدالعزيز، نور، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبوسريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

واحتل فيلم مرعي البريمو للنجم محمد هنيدي المركز الرابع في إيرادات أمس ب382 ألف جنيه، فيلم «مرعي البريمو» من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، وبطولة محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبوسريع، ونانسي صلاح.

بينما اكتفى فيلم “ع الزيرو” بجمع إيرادات أمس بلغت 380 ألف جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم بجانب الفنان محمد رمضان عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، إسلام إبراهيم، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

وحقق فيلم "خمس جولات"، أمس الجمعة، إيرادات بلغت 78 ألف جنيه، وهو من بطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وماجد المصري، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج يحيى علام.

وجنى فيلم «البطة الصفرا»، بطولة الفنانة غادة عادل، أمس الجمعة، 38 ألف جنيه، يشارك في بطولة فيلم البطة الصفرا محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبوالروس، أحمد طلعت، وعدد من ضيوف الشرف، هم صلاح عبدالله، سامي مغاوري وعمرو رمزي، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومدير التصوير أحمد عبدالقادر، ومهندسة الديكور مروة عامر، ومهندس صوت زياد عزت، واستايلست نيرة دهشوري.

بينما اكتفى فيلم «البعبع» بطولة الفنان أمير كرارة، بتحقيق إيرادات قدرت بـ36 ألف جنيه أمس، ويشارك في بطولته ياسمين صبري ومحمد عبدالرحمن توتا ومحمد أنور وباسم سمرة ومحمد عبدالعظيم ومحمد محمود، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

وتذيل شباك التذاكر فيلم «تاج» بطولة النجم تامر حسني بإيرادات 13 ألف جنيه، فيلم «تاج» بطولة الفنان تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر، المطربة ساندي، ومن إخراج سارة وفيق.