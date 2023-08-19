السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة، انطلقت اليوم وسط أجواء منضبطة يسودها الهدوء والالتزام، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادتيِّ اللغة العربية فترة واحدة لمدة 3 ساعات والتربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعتين في لجنة مجمع أبي بكر الصديق الابتدائي وسط مدينة مرسى مطروح.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن غرفة العمليات الرئيسية بدأت عملها منذ الصباح الباكر لمتابعة مسار امتحان اليوم الأول وذلك بحضور أعضاء الغرفة المكونة من إسماعيل جاتو، رئيس اللجنة الثلاثية، وممثلي مديرية أمن مطروح، أعضاء غرفة العمليات مضيفًا أن 73 طالبًا أدوا امتحان مادة اللغة العربية وتغيب 8 طلاب.

وأوضح شحاتة، أنه اطمأن من رئيس لجنة أبي بكر الصديق على انطلاق امتحانات الدور الثاني وتوافر الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب وسط إجراءات أمنية مشددة

وأكد أن غرفة العمليات يتم من خلالها التواصل المباشر والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للاطمئنان على توافر كل الأجواء الامتحانية المناسبة وفق التعليمات الوزارية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة يسودها الالتزام، مشيرًا إلى أن الغرفة الرئيسية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب بشأن امتحان اليوم.

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الدور الثاني للشهادة الثانوية الثانوية العامة العمليات المركزية امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية تعليم مطروح

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