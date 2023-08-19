أمريكا تأمر الآلاف بالهرب من حرائق الغابات فى واشنطن

اندلعت حرائق غابات سريعة الانتشار في أنحاء ولاية واشنطن، ليلة أمس الجمعة، ما أدى إلى إحراق بعض المنازل وصدور أوامر من قبل السلطات الأمريكية، صباح اليوم السبت، بسرعة إجلاء آلاف الأشخاص في المجتمعات الريفية الصغيرة.

وبدأت واحدة من أكبر الحرائق، التي توصف نيرانها بـ"الرمادية"، بالقرب من بلدة سبوكان في شرق واشنطن يوم أمس الجمعة، وبعد بضع ساعات ارتفعت عبر 4.7 ميل مربع (12 كيلومترًا مربعًا) من الحشائش والأخشاب والقمح، مدفوعة برياح سرعتها 35 ميلاً في الساعة، وفقًا لبيان صدر عن وزارة الموارد الطبيعية بولاية واشنطن، ونقلته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية منذ قليل.

وبذلك، فعّلت السلطات المستوى 3، أو "اذهب الآن" لسكان مدينة ميديكال ليك، التي تضم حوالي 4800 شخص بعدما احترقت بعض المنازل والمباني الأخرى، على حد قول السلطات، على الرغم من عدم تحديد عددها. كما تم استدعاء قوات الحرس الوطني للمساعدة في إجلاء المرضى والموظفين من مستشفى الولاية الشرقية، وهو مرفق للأمراض النفسية بسعة 367 سريراً في ميديكال ليك.

وقال جون نويلز، قائد شرطة مقاطعة سبوكان، إن نواب المقاطعة "يركضون من منزل إلى آخرن يحثون الناس على مغادرة منازلهم، كان علينا إنقاذ الناس بالقوارب أو بالطائرات الهليكوبتر، إذا كنت في منطقة إخلاء، غادر، لدينا بعض الأشخاص الذين رفضوا المغادرة، ثم تتجاوز النيران المكان الذي هم فيه ويحتاجون إلى الإنقاذ".

كما صدرت أوامر إجلاء لمنطقة البحيرات الأربع القريبة، التي تضم حوالي 500 ساكن، وصدر إنذار إخلاء من المستوى 2، يحث الناس على "الاستعداد" للإخلاء، ليلة الجمعة، لمدينة تشيني، التي يقطنها أكثر من 13000 ساكن. وشمل التنبيه أعضاء هيئة التدريس والطلاب في جامعة إيسترن واشنطن التي تقع في مدينة تشيني.

وقالت إدارة الموارد الطبيعية إن حريقًا ثانيًا في مقاطعة سبوكان أطلق عليه اسم حريق طريق أوريجون تسبب أيضًا في عمليات إجلاء، ووصل هذا الحريق بالقرب من إلك حوالي الساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي، وفي غضون ساعات قليلة فقط نما إلى حوالي 3 أميال مربعة (8 كيلومترات مربعة).

من جهته، قال جو سميلي، المتحدث باسم وزارة الموارد الطبيعية، في تصريح خاص لـ"أسوشيتد برس": إن المنطقة تعرضت لدرجات حرارة تصل إلى ثلاثة أضعاف الأسبوع الماضي، مما جعل الأراضي العشبية وحقول القمح جاهزة للاحتراق.

وأضاف: "لم يكن لدينا أي مطر حقيقي طوال الصيف، بشكل أساسي، ثم تحركت جبهة طقس أكثر برودة يوم أمس الأول، مصحوبة برياح عاصفة".