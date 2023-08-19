السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تدريب طلاب البرامج المميزة بجامعة إيست لندن فى إطار إتفاقية الشهادة المزدوجة

طلاب البرامج الخاصة
طلاب البرامج الخاصة

شارك مجموعة من طلاب البرامج الخاصة الدولية في التدريب الصيفي لصيف 2023 المقام في جامعة ايست لندن UEL في مقاطعة نيوهام، لندن، إنجلترا، وذلك تحت تنسيق وإشراف أ.د. نجوى بدر عميد الكلية ، أ.د. شيرين راضي مدير البرامج الخاصة ، د. حنان يسري منسق الدرجة المزدوجة. وقد تضمن التدريب موضوعات وتدريبات عملية في مجالات تحليلات الأعمال الضخمة والحوسبة السحابية، و حصل الطلاب على شهادة حضور التدريب بالإضافة الى شهادة معتمدة من Amazon AWS لمهارات الحوسبة السحابية، كما تضمن البرنامج التدريبي زيارة معالم مدينة لندن وبعض الأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية.

الجدير بالذكر أن جميع البرامج الخاصة بالكلية (هندسة البرمجيات، تقنية المعلومات الحيوية، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الوسائط المتعددة الرقمية، وحوسبة الروبوتات) تمنح الدرجة الدولية من جامعة ايست لندن بالمملكة المتحدة حيث يحصل الطالب عند التخرج على شهادتين المصرية والأجنبية، وسوف يتم تخريج أول دفعة للدرجة الدولية في سبتمبر القادم.

البرنامج التدريبي التدريب الصيفي الحوسبة السحابية الذكاء الاصطناعي المملكة المتحدة برنامج التدريب هندسة البرمجيات تقنية المعلومات

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