السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني يطالب الحكومة بالالتزام بتكليفات الرئيس لتطوير القاهرة التاريخية

النائب سيد حنفى طه
النائب سيد حنفى طه

طالب النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحكومة بضرورة الإسراع والالتزام التام بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتطوير وتحديث منطقة القاهرة التاريخية خاصة فيما يتعلق بضرورة العمل على تناغم السياسات وإجراءات التنفيذ لتشكيل منظومة متكاملة تهدف إلى تطوير منطقة القاهرة التاريحية والحفاظ على النطاق العمراني والتاريخي للمنطقة بما في ذلك الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المحيطة.

كما طالب حنفي، فى تصريحات له اليوم، بضرورة المحافظة على الطابع المميز لتراث هذه المنطقة والقيمة الأثرية والمعمارية بها، مؤكداً أن منطقة القاهرة التاريخية تمتلك العديد من المقومات السياحية والثقافية والأثرية والدينية بما يؤهلها لتكون واحدة من أهم المناطق السياحية القادرة على جذب السياح من مختلف دول العالم.

وأشاد بجهود الحكومة فى تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط والذي سيكون رئة خضراء جديدة في قلب القاهرة، حيث ستتضمن المنطقة الثقافية التي تمتد على مساحة 54 ألف متر مربع عدد 6 مطاعم، ومناطق خضراء، ونوافير، وتعتبر مدخلًا لمتحف الحضارات والمنطقة الاستثمارية التي ستمتد بدورها على مساحة أكثر من 130 ألف متر مربع، والتي تحتوى على عدد من المولات، والمطاعم، ومسرح روماني للاحتفالات، ومنطقة مغامرات تحتوى على ألعاب متنوعة مثمناً نجاح الأجهزة التنفيذية من ترميم مسجد عمرو بن العاص، ورفع الكفاءة وذلك ضمن تطوير منطقة الفسطاط التاريخية، وإنشاء حدائق الفسطاط.

وأكد النائب الأهمية الكبيرة لعملية تطوير مناطق التطوير بالقاهرة التاريخية، والتى تشتمل 5 مناطق فى مقدمتها المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم وباب النصر وباب الفتوح على مساحة 14 فدانا، وحدودها شارع الجمالية شرقا وشارع المعز غربا وشارع الضبابية جنوبا والمنطقة الثانية هى منطقة جنوب باب زويلة، على مساحة 8.5 فدان، وتشمل المنطقة المحصورة بين شارع أحمد ماهر والدرب الجديد شمالا، حتى عطفة السبكى جنوبا وتضم منطقة قصبة رضوان والخيامية حتى حمام القربية.

وقال سيد حنفى إن المنطقة الثالثة تتمثل فى منطقة حارة الروم وباب زويلة، على مساحة 8 أفدنة، وتشمل المنطقة الواقعة خلف وكالة نفيسة البيضاء حتى حارة الروم شمالا وجنوبا حتى شارع أحمد ماهر والدرب الجديد، والمنطقة الرابعة هى المنطقة المحيطة بمسجد الحسين وتشمل المنطقة المحددة بشارع الأزهر جنوبا وشارع سيد الدواخلى شرقا ومن الغرب شارع أم الغلام والدرب الأحمر، وشمالا حتى تقاطع شارع قصر الشوق مع الجمالية بمساحة 13.7 فدان، موضحاً أن المنطقة الخامسة هى منطقة درب اللبانة على مساحة 10.5 فدان، وتشمل منطقة قلب درب اللبانة المحددة بشارع سكة الكومى شرقا وسكة المحجر وميدان صلاح الدين (ميدان القلعة) جنوبا، وكذا الجزء المطل على شارع الرفاعى غرباً.

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