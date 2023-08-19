السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بقيادة صلاح.. ليفربول يبحث عن انتصاره الأول أمام بورنموث فى الدورى الإنجليزى

ليفربول
ليفربول

يلتقي فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، نظيره بورنموث على ملعب "أنفيلد"، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". 

ويأمل محمد صلاح في قيادة ليفربول نحو تحقيق الانتصار الأول في الموسم الجديد 2023 - 2024، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويرغب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، في مصالحة الجماهير بعد الوقوع في فخ التعادل مع تشيلسي بنتيجة 1-1.

في المقابل، يريد فريق بورنموث في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط، من أجل حجز مكانه ضمن العشرة الأوائل في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مبكر في الموسم الجاري 2023-2024.

وكان فريق بورنموث قد تعادل أيضًا مع وست هام يونايتد بنتيجة 1-1، في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي.

كذلك تُقام عدة مباريات اليوم، ومن أبرزها مباراة فولهام ضد برينتفورد، ومباراة وولفرهامبتون ضد برايتون، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بالإضافة إلى القمة النارية التي تجمع بين ناديي توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد، في الساعة السابعة والنصف مساءً، تعقبها مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

ليفربول بورنموث محمد صلاح صلاح الدورى الانجليزى يورجن كلوب

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