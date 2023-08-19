السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

"إنفلونزا أم كورونا؟".. طبيب مناعة يكشف الفرق وأعراض المتحور الجديد

إنفلونزا أم كورونا
إنفلونزا أم كورونا

«إنفلونزا أم كورونا؟».. رغم تشابه الأعراض بين المرضين، إلا أن متحور فيروس كورونا الجديد "إي جي 5" أثار الذعر في عدد كبير من الدول العربية والأوروبية؛ لأنه يعتبر أحدث المُتحورات المُكتَشفة لفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

ومع تشابه الأعراض بين الإنفلونزا وكورونا، قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إن هناك فروقا بسيطة بين أعراض الإنفلونزا وفيروس كورونا الجديد المتحور "إي جي 5"، وإن أعراض الفيروس بنسبة كبيرة تشبه أعراض البرد.

وأضاف الحداد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أعراض فيروس كورونا الجديد المتحور "إي جي 5" تعمل على التهابات الجهاز التنفسي العلوي، ويتسبب للمريض بالشعور باحتقان في الحلق والرشح والصداع والزكام وارتفاع في درجات حرارة الجسم، وكل تلك الأعراض تتشابه بشكل كبير مع أعراض البرد الطبيعية، لذلك يصعب التفرقة بينهما.

وأكد الحداد، خلال حديثه، أن المريض غير مطالب بالتفرقة ما بين الإنفلونزا وفيروس كورونا المتحور؛ لأن 90% من الأعراض متشابهة، ويتعافى المريض من هذه الحالة تلقائيًا ويحتاج لأدوية معينة، ولكن يجب استشارة طبيبه الخاص قبل تناولها، فلا داعي للقلق والتوتر.

ونصح فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بضرورة توخي الحذر بغض النظر عما إذا كانت الأعراض إنفلونزا أم كورونا؛ لأن حياتهم تتعرض للخطر بسبب قلة المناعة، لذلك يلزم الكشف أولاً للسيطرة على الأمر.

كورونا انفلونزا فيروس كورونا الفيروس الجديد الفيروس أعراض البرد

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