السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة 15 موظفًا بغرف الأمن والعمليات في مركز المنيا للتحقيق

اللواء هاني بدوي
اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم إحالة ١٥ موظفًا للتحقيق؛ لتركهم العمل وغيابهم بدون عذر.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة تحت إشراف أحمد عمر سكرتير المدينة والمشرف العام على إدارة الأمن والعمليات.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الجولة شملت المرور على غرف الأمن والعمليات لمتابعة سير العمل بالوحدات المحلية بقرى بني محمد سلطان، وبني أحمد الغربية، وصفط الخمار، ودمشير، طوخ الخيل، مشيرًا إلى مواصلة المتابعات المفاجئة لرفع كفاءة العمل.

جدير بالذكر أن غرف الأمن والعمليات تعد حلقة الوصل بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا والقرى التابعة لرصد الأحداث اول بأول، ومن ثم التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لسرعة التحرك فى حال حدوث أي حدث طارئ.

 

 

المنيا احالة 15 موظف للتحقيق غرف الامن والعمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

الأكثر قراءة

أخبار فاتتك|فرص عمل جديدة للشباب.. والأهلى يتراجع عن استعادة محمد شكرى

إحالة 15 موظفًا بغرف الأمن والعمليات في مركز المنيا للتحقيق

طرح 5 آلاف طن سكر فى أول جلسة للتداول فى البورصة السلعية

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 19-8-2023

تايوان تُحذّر بعد الصين: لدينا القدرة والثقة اللازمة لضمان الأمن القومي

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس