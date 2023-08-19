إحالة 15 موظفًا بغرف الأمن والعمليات في مركز المنيا للتحقيق

قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم إحالة ١٥ موظفًا للتحقيق؛ لتركهم العمل وغيابهم بدون عذر.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة تحت إشراف أحمد عمر سكرتير المدينة والمشرف العام على إدارة الأمن والعمليات.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الجولة شملت المرور على غرف الأمن والعمليات لمتابعة سير العمل بالوحدات المحلية بقرى بني محمد سلطان، وبني أحمد الغربية، وصفط الخمار، ودمشير، طوخ الخيل، مشيرًا إلى مواصلة المتابعات المفاجئة لرفع كفاءة العمل.

جدير بالذكر أن غرف الأمن والعمليات تعد حلقة الوصل بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا والقرى التابعة لرصد الأحداث اول بأول، ومن ثم التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لسرعة التحرك فى حال حدوث أي حدث طارئ.