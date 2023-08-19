السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تايوان تُحذّر بعد الصين: لدينا القدرة والثقة اللازمة لضمان الأمن القومي

تدريبات عسكرية
تدريبات عسكرية

نددت تايوان، السبت، بشدة إجراء الصين تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة، مشيرة إلى أنها سترسل القوات المناسبة للرد، وأن لديها القدرة والعزم والثقة اللازمة لضمان الأمن القومي.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان، نقلته وكالته "رويترز" إن "إطلاق التدريبات العسكرية هذه المرة لا يساعد فقط على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، لكنه يلقي الضوء أيضاً على عقلية الصين العسكرية".

بدأت الصين تدريبات عسكرية، حول تايوان، اليوم، اعتبرتها بمثابة تحذير صارم عقب الزيارة القصيرة لوليام لاي نائب رئيسة الجزيرة إلى الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "شينخوا"، عن المتحدث العسكري شي يي قوله، إن قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني "أطلقت دوريات جوية وبحرية مشتركة وتدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان.

وأشار البيان، إلى أن التدريبات تهدف إلى أن تكون بمثابة "تحذير صارم لتواطؤ انفصاليي تايوان المطالبين بالاستقلال مع عناصر أجنبية واستفزازاتهم".

تايوان الصين الأمن القومي رويترز جزيرة تايوان الصراع الأمريكى ـ الصيني

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 19-8-2023

حالة الطقس اليوم السبت 19-8-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 19-8-2023

«اللهم أعوذ بك من الهم والحزن».. دعاء الصباح اليوم السبت 19 أغسطس 2023

مواعيد مباريات اليوم السبت 19-8-2023 والقنوات الناقلة

القبة الحرارية.. خبراء يحذرون من ارتفاع درجات الحرارة فى أنحاء أوروبا الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس