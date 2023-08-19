تايوان تُحذّر بعد الصين: لدينا القدرة والثقة اللازمة لضمان الأمن القومي

نددت تايوان، السبت، بشدة إجراء الصين تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة، مشيرة إلى أنها سترسل القوات المناسبة للرد، وأن لديها القدرة والعزم والثقة اللازمة لضمان الأمن القومي.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان، نقلته وكالته "رويترز" إن "إطلاق التدريبات العسكرية هذه المرة لا يساعد فقط على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، لكنه يلقي الضوء أيضاً على عقلية الصين العسكرية".

بدأت الصين تدريبات عسكرية، حول تايوان، اليوم، اعتبرتها بمثابة تحذير صارم عقب الزيارة القصيرة لوليام لاي نائب رئيسة الجزيرة إلى الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "شينخوا"، عن المتحدث العسكري شي يي قوله، إن قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني "أطلقت دوريات جوية وبحرية مشتركة وتدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان.

وأشار البيان، إلى أن التدريبات تهدف إلى أن تكون بمثابة "تحذير صارم لتواطؤ انفصاليي تايوان المطالبين بالاستقلال مع عناصر أجنبية واستفزازاتهم".