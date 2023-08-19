السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جلال السعيد يكشف لـ "الشاهد" مكان استشهاد اللواء البطران

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور جلال السعيد

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، إن القنوات نقلت خبر يفيد استهاد  اللواء البطران مدير سجن الفيوم، وأنا قلت بأن رئيس سجن الفيوم ليس اللواء البطران.

 

وأضاف السعيد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra new، أنه اتضح أن اللواء البطران كان بالفعل في الفيوم، وقد كان رئيس المباحث والتفتيش على سجون مصر كلها، وقد عاد من الفيوم الساعة الـ 2 صباحًا، وكان أولاده نائمين، فاستبدل ملابسه وخرج الساعة الـ 4 صباحًا حيث اتجه إلى سجن في القليوبية واستشد هناك، وبالتالي فإن اللواء البطران لم يكن في الفيوم.

 

وأوضح أن أولاد اللواء البطران لم يعرفوا بأنه دخل إلى المنزل وخرج مرة أخرى، وكانت آخر معلومة لديهم بأنه كان في الفيوم، وذلك عندما قُتل اللواء البطران قالوا بأنه قُتل في الفيوم، لافتاً إلى أن هذه الواقعة صحيحة، وقد كنت على تواصل مع أفراد عائلة اللواء البطران.

 

وأكد أن هذه الأدلة تؤكد أن عملية اقتحام السجون تمت من قبل تنظيمات إرهابية نسقت فيما بينها بالداخل والخارج. 

اللواء البطران مقتل اللواء البطران الدكتور جلال السعيد برنامج الشاهد اقتحام السجون

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