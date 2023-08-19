حريق فى 4 حظائر للماشية بالمنوفية

تعرضت قرية طه شبرا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، لحريق في 4 حظائر مواشي نتج عنه نفوق 5 مواشي، قبل تكمن قوات الحماية المدنية بالمنوفية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده لأماكن أخرى.



وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد أحمد السيد مأمور مركز شرطة قويسنا، بورود بلاغ حريق في حظيرة مواشي وامتد إلى حظائر أخرى، وعلى الفور جرى التنسيق مع الحماية المدنية بالمنوفية للدفع بسياراتها والسيطرة على الحريق.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قويسنا، مصحوبة بسيارات الحماية المدنية، وبمساعدة الأهالي تمكنت القوات من السيطرة على حريق 4 حظائر، ونتج عن الحريق نفوق 5 رؤوس مواشي، ملكية أحد الأشخاص، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.