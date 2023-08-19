دراسة: 59 دولة ستعجز عن سداد ديونها وستشهد زيادة فى تكلفة الاقتراض 2030

أظهرت دراسة حديثة، أن 59 دولة ستعجز عن سداد ديونها وستشهد زيادة في تكلفة الاقتراض بحلول عام 2030 نتيجة لتغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض.

وقالت صحيفة "ذا كونفرزيشن" الدولية، إن درجة حرارة الأرض ترتفع بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من حرق الوقود الأحفوري، وهذا هو أكبر فشل في السوق يشهده العالم، وفقًا للخبير الاقتصادي نيكولاس ستيرن الذي كشف إن السلوك العقلاني للشركات التي تلوث من خلال صنع سلع مربحة ، والعواقب المترتبة على رغبة معظم الناس في القيادة في كل مكان تؤدي إلى نتائج غير منطقية للجميع، وزيادة في متوسط ​​درجة الحرارة العالمية التي تهدد بجعل الكوكب غير صالح للسكن.

وتشير الدراسة إلى أن هذا التلوث سيكون له تكلفة مالية مباشرة، حيث استخدمت الدراسة الذكاء الاصطناعي للجمع بين صيغة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز (ستاندرد آند بورز) (التي تلتقط قدرة أولئك الذين يقترضون الأموال على سدادها) مع النماذج الاقتصادية المناخية لمحاكاة آثار تغير المناخ على التصنيفات السيادية لـ 109 دولة على مدار العام في العشر سنوات القادمة ، 30 و 50 سنة ، وبحلول نهاية القرن.

وجدنا أنه بحلول عام 2030 ، ستشهد 59 دولة تدهورًا في قدرتها على سداد ديونها وزيادة تكلفة الاقتراض نتيجة لتغير المناخ، كما تشير توقعاتنا حتى عام 2100 إلى ارتفاع عدد الدول إلى 81 دولة.

وتحتاج الأسواق المالية والشركات إلى معلومات موثوقة حول كيفية ترجمة تغير المناخ إلى مخاطر مادية لتكون قادرة على تضمينها في جميع القرارات التي تتخذها، وعلى الرغم من أهمية تصميم الأدوات والسياسات الاقتصادية التي يمكن أن تخفف من آثار تغير المناخ، إلا أن مجال الاقتصاد المسؤول عن القيام بذلك حديث نسبيًا.

كما ظهرت منتجات مالية جديدة لمساعدة البلدان والمستثمرين على أن يأخذوا في الاعتبار بشكل أفضل المناخ والبيئة المتدهوران نتيجة لأسواق الديون ، ولكن لا تزال هناك العديد من المشاكل.