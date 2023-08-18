جلال السعيد لـ"الشاهد": الفيوم كانت بيئة خصبة لانتشار الأفكار التكفيرية والمتطرفة

أكد الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، أن عمر عبد الرحمن والشوقيون وأتباعهم وغيرهم من عناصر التنظيمات التكفيرية الخطرة استوطنوا الفيوم.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن محافظة الفيوم كانت بيئة خصبة لانتشار الأفكار التكفيرية والمتطرفة.

وأضاف: "تم تعييني عميد لكلية الهندسة جامعة الفيوم، فكانت هذه الملاحظة تعلقت بفروق أكبر موجودة في المجتمعات المحافظة مثل الفيوم، ثم عينت محافظ للفيوم، اعتقد أن جزء كبير منها لع علاقة بقضايا الفقر، وكان عمر عبدالرحمن استوطن الفيوم، ووجد بيئة خصبة لنشر الفكر المتشدد".

وتابع: "كان لدي علاقة طيبة مع أهل الفيوم، وما رأيته كان عن طريق الجامعات الاسلامية الموجودة في الجامعات من استقبالهم للطلاب وتعريفهم علي المدرجات والسكن الجامعي، وإحضار أكل في أول أسبوع، فالطلاب كان يتم استقطابهم، وكان هناك أرضية خصبة بين المجتمع الطلابي وتأثير جماعة الإخوان المسلمين على الناشئين، وكان في هذه الفترة من التسعينات كان هناك نوع من التعايش بين النظام والإخوان".