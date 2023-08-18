مراسلو "الحياة" ينقلون أجواء ما قبل حفل أنغام بالعلمين الجديدة

نقل مراسلو قناة الحياة الأجواء المبهجة التي تحدث حاليًا بمدينة العلمين الجديدة قبل انطلاق حفل المطربة أنغام ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى.

وقام المراسل أحمد غنيم وعمرو عبد الحميد بإجراء لقاءات مع عدد كبير من الجمهور وعبروا عن انبهارهم بالعلمين وانتظارهم للنجمة أنغام.

وطرحت تذاكر الحجز عبر منصة "تذكرتي"، وتتراوح أسعارها بين 300، و350 وقوفا، و700، و1000، و2000، للفرد في أماكن الجلوس، و20 ألف لطاولة تضم 4 أفراد، و65 ألف جنيه لطاولة تضم 10 أفراد.

جدير بالذكر أن أحيت صوت مصر حفلًا غنائيًا بمدينة جدة السعودية وصف بأنه "ليلة استثنائية فرضت فيها أنغام سيطرتها على جمهور تقويم جدة" ومؤكدة على ريادة مصر للفن ممتدة ومستمرة لسلطنة وإمتاع عشاق الطرب الأصيل من مختلف الجنسيات العربية.

حضرت أنغام بكامل أناقتها التي تتناسق مع رقي ذوقها وفنها مرتدية فستانًا خطف الأنظار من تصميم زهير مراد وكان بصحبتها مديرة أعمالها راندا رياض وبمجرد صعودها على خشبة مسرح بنش مارك بجدة بجوار فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو العالمى هانى فرحات تصاعدات أمواج الهتافات والتصفيق الحار.

قدمت أنغام خلال وصلتها الطربية قرابة 24 أغنية هي "عمري معاك"، اهي جت، عارفة قيمتي، لا تهجي، أنا عايشة، حالة، أساميك الكتيرة، بخاف افرح، حالة خاصة جدًا، نسينا نعيش، بقول نسياك، غريب، لوحة باهتة، بقيت وحدك، عشان ارضيك، أناني، حتة ناقصة، قلبك، خليني شوية معاك، انا بيعته كتير، وحدانية، طول مانت بعيد، عرفها بيا، وين تروح، 100 صورة، سيدي وصالك، اكتبلك تعهد، ياريتك فاهمني.