إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب منذ قليل، 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع توك توك على طريق "دمنهور _ حوش عيسى" أمام قرية الصفاصيف بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من مأمور العميد عمرو هندى مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي 4 أشخاص مصابين بجروح وكسور وكدمات متفرقة في جميع انحاء الجسم إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من " إسراء صلاح رجب، 13 سنة هاجر صبحي علي، 13 سنة، أية محمد رجب، 17 سنة، فرحة سمير عبد الحليم، 14 سنة"، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.