خبيرة بالشئون الإفريقية: إعلاء شعار الديمقراطية بالنيجر سبب عثرتها الآن

قالت الدكتورة أسماء الحسيني، الخبيرة بالشؤون الإفريقية، إن مجموعة إيكواس أقدم المجموعات الاقتصادية العالمية التي بلغ عدد أعضائها 15 عضوًا.

حماية الأمن والسلم

وأكدت الدكتورة أسماء الحسيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا المساء” مع الإعلامي محمد عبد الرحمن، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هذه المجموعة نشأت في بداية الأمر بصورتها الاقتصادية، ولكن تطور وضعها الآن إلى حماية الأمن والسلم في العالم، معبرة: "إيكواس تدخلت من قبل في الكثير من الأزمات مثل التدخل في مالي، ولهذا تدخلها في أزمة النيجر الآن ليس أمر غريب على الإطلاق".

وتابعت: "الموقف الدولي المنقسم يصعب التدخل لإيكواس لمساعدة النيجر في الخروج من عثرتها وذلك لأن القوى العالمية الحالية في مأزق كبير وانقسامات داخلية".

مخاوف الأنظمة الديمقراطية



واستطردت: "هناك مخاوف من الأنظمة الديمقراطية في القارة الأفريقية، لأن هناك هشاشة في هذه الدول، وما يحدث في النيجر ناتج عن إعلاء شعار الديمقراطية في دولة فقيرة ليست مستقرة علاوة على التدخلات الخارجية".