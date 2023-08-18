الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني عن استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني: بوابة العبور للجمهورية الجديدة

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني حتى الآن تعد خطوة هامة ودليلا قاطعا على رغبة القيادة السياسية في إنجاح الحوار الوطني.

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الرئيس السيسي يؤكد دائما حرصه على إنجاح الحوار الوطني منذ دعوته له، والاستجابة لمطالب القوى السياسية المختلفة .

وأشار النائب محمد الجبلاوي، إلى أن الحوار الوطني ومخرجاته حتى الآن هي بوابة العبور للجمهورية الجديدة، خاصة في ظل توافق القوى السياسية المختلفة على العديد من الأمور الخلافية وأبرزها النظام الانتخابي لانتخابات المحليات وهو ما تم الاتفاق على إجراءها بنظام ٧٥٪؜ قائمة مغلقة مطلقة و ٢٥٪؜ قائمة نسبية، مؤكدا أن الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته سيساهم في إصلاح العديد من الأمور المتواجدة داخل مجتمعنا.

وثمن وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، جهود لجنة العفو الرئاسي خلال الفترة الماضية منذ إعادة تفعيلها، مشيدا كذلك بقرارات الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم وكذلك قرارات النيابة بالإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا، مؤكدا أن جهود لجنة العفو الرئاسي ساهمت في إنجاح الحوار الوطني.

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