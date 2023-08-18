إزالة وإيقاف 24 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى حملة مكبرة بالمنيا

نفذت اليوم الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة إنه في إطار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ١٧ حالة إزالة لتعديات البناء المخالف وعلى الأراضى الزراعية حيث قام سامي رشاد نائب رئيس المركز وفرج فتحى رئيس الوحدة المحلية بالحسينية و ابراهيم محمد رئيس حي غرب وإدارة الاشغالات والازالات بإيقاف حالة بناء مخالف بتقسيم الشروق ، وأخرى بحوض خزام كما تمكن يسري محمد نائب رئيس المركز و إدارة الاشغالات والازالات من إيقاف حالتين تعدي علي ارض زراعية الاولى بحوض الشيخ احمد علي مساحة قيراط وتم التحفظ علي الخلاطة بديوان عام الوحدة المحلية ببني مزار، والثانية بحوض بين الجسرين بطريق القيس علي مساحة ٧ أسهم وتم تسليم الموقع خالي من اي تعدى الي مسئول الزراعة.

وقام رئيس مركز بني مزار يرافقه أيمن يوسف رئيس حي شرق و أحمد بهلول مدير الإزالات بالمركز بإزالة ٥ حالات تعدى بالبناء المخالف، الاولى والثانية إيقاف وازالة البناء لدور أرضي لمنزلين مساحتهم ١٠٠متر و٨٠ متر بطريق الدلايلة ، والثالثة إزالة حالة قواعد في المهد لقطعة أرض مساحتها ١٠٠متر بطريق الدلايلة، والرابعة إزالة لأعمدة في المهد لقطعة أرض مساحتها ١٢٠متر بطريق الدلايلة، والخامسة إيقاف حالة حفر في المهد لقطعة أرض مساحتها ١٧٠متر بشارع مدرسة الارقم المتفرع من شارع الحرية إعادة مخالفة للمرة الثالثة وازال عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام ٤ حالات بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية اعطو كما قام عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج ومسئولى التنظيم والازالات ومسئول الجمعية الزراعية بازالة سملات لـ 3 حالات تعدى خارج الحيز العمرانى ارض تعاون زراعى بقريه صفط ابو جرج بحوض الساحل وحوض جرجس وامام السوق وتم التحفظ على خلاطة لصب سقف دور ثانى بدون ترخيص مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة أن محمد عبدالغنى واسامه سيبويه نائبا رئيس المركز والمدينة قاما بالتصدى لإيقاف وإزالة أعمال تعديل وتحويل عقار من سكنى إلى تجارى بحى غرب مدينة ملوى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف واعادة الوضع الى ما كان عليه وذلك بحضور اشرف حسانين وميلاد الشرقاوى و صابر محمد مسئول الاشغالات وعدد من الجهات المعنية.

وأشار تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة أن الوحدة المحلية بالمركز بإشراف أشرف الدسوقي رئيس الوحدة المحلية بقرية بني موسي قامت ايقاف وازالة حالة تعدى بدون ترخيص بقرية بنى موسى والتحفظ على معدات البناء .

وأضاف المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة ان الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي بإشراف نواب رئيس المركز قامت بإزاله حالتي تعدي بالبناء على الأرض الزراعيه حيث تمكنت الوحده المحليه لمجلس قروي منبال من ازاله حالتين تعدي بالبناء على الأرض الزراعية الحاله الأولى بعزبه طه الشاروني بمساحه ١٨٥ متر والحاله الثانيه بقريه سيله الغربيه بمساحه ١٠٠ متر حيث تم إزالتها للمره الثانيه بمعدات الوحده المحليه وبحضور رئيس القريه ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعيه الزراعيه.

وأكد اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا ان الوحده المحليه بقرية بنى محمد سلطان تمكنت اليوم من رصد وتنفيذ إزاله فوريه لحالة تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية بمساحة نصف قيراط وتم التعامل الفورى معها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقانون لمنع البناء العشوائى واسترداد الأراضى الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبوير كما قامت الوحده المحليه بقرية طوخ الخيل نفذت حمله مكبره بشوارع القريه لرصد كافة التعديات على الأراضي الزراعية واراضى املاك الدوله واسفرت الحمله على رصد وايقاف أعمال وفك شده خشبيه والتحفظ على الاخشاب بقرية طوه التابعه للوحده المحليه بقرية طوخ الخيل وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لمنع البناء العشوائى وتمكن حى غرب المدينة من تنفيذ إزالة فوريه لحالة بناء مخالف بدون تراخيص بمساحة ٦٠ متر وتم التعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابه العامه لمنع البناء العشوائى وليكون عبره لمن تسول له نفسه المساس بسلطة القانون.