الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس المجلس الاستشاري لجيش النمسا: لدينا مبادرة للسيطرة على الحدود بالسبل الممكنة

هاينز جارتنز
هاينز جارتنز

أكد هاينز جارتنز، رئيس المجلس الاستشاري لجيش النمسا، أن الحكومة في فيينا لديها مبادرة للسيطرة على الحدود بالسبل الممكنة كافة وفي جميع الاتجاهات.

وأضاف رئيس المجلس الاستشاري للقوات المسلحة النمساوية لـ"القاهرة الإخبارية"، أن النمسا وألمانيا لديهما كثير من التعاون الاقتصادي لمواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية، وأنه لا توجد مبادرات سلام ولا رغبة حقيقية لبدء المفاوضات السلمية لتسوية الأزمة بين البلدين.

وطالب جارتنز، بضرورة تناول الموضوعات المتعلقة بالحد من التوترات في أوروبا، لافتًا لحتمية وجود آليات مشتركة للتنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وكان أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر أن العلاقات مع ألمانيا وثيقة، وتشهد تنسيقًا مستمرًا خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وقال المستشار النمساوي - في تصريح  تلفزيونية سابقة، بمناسبة زيارة نظيره الألماني أولاف شولتس إلى النمسا؛ حيث يتم استقباله في مدينة سالزبورج - إنه سعيد بهذه الزيارة التى تتم لأول مرة بعد عام ونصف من تولي المستشار الألماني مهام منصبه.

وأضاف أن مباحثاته مع شولتس سوف تركز على مناقشة ضوابط الحدود الأوروبية ومسار العمل الإضافي للاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير النظامية.

رئيس المجلس الاستشاري لجيش النمسا فيينا النمسا

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