«صحة مطروح» تكشف تطورات حالة مصابي انقلاب أتوبيس طريق الإسكندرية

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، آخر تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق “الاسكندرية - مطروح”.

وأكد “سالم” في تصريحات له، أن مستشفى مطروح العام، استقبلت 34 مصابًا في الحادث، مُشيرًا إلى أن الإصابات تنوعت بين بسيطة ومتوسطة ككدمات وسحجات وجروح قطعية متفرقة بالجسم.

وأضاف أن 30 مصابًا خرجوا من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية، في حين تم حجز 4 حالات بقسم الجراحة.

وأشار إلى أن مستشفى رأس الحكمة المركزى، استقبلت 17 مصابًا نتيجة الحادث وخرجوا جميعًا بعد تماثلهم للشفاء.