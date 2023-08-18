قناة الناس| أمين الفتوى يوضح أهم ما يميز التديّن المصري (فيديو)

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إنَّ أهم ما يميز التدين المصري أنه تدين بسيط يتميز بعموم الناس وبساطتهم، لافتًا إلى أن البساطة هؤلاء الناس جعلتهم يعيشون مع النبي صلّ الله عليه ولسم.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر "قناة الناس"، أنَّ التدين المصري لا يوجد فيه التعقيد المتواجد عند بعض الناس ممن يحولون الدين إلى أزمة وشيء من الصراع والصدام، مشيرًا إلى أن الأمر ليس بهذا التصور عند المصريين لأنهم يعيشون بحديث الرسول القائل “فسددوا وقاربوا”.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.