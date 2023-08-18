الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

صناعة أنماط جديدة وإطلاق تطبيق إلكتروني.. توصيات الحوار الوطني في قطاع السياحة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، توصياته بشأن قضية السياحة ضمن قضايا لجان المحور الاقتصادي .

وتوافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه في قضية السياحة على التوصيات التالية:

1. التوسع في إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشآت والشركات السياحية لمواجهة الطلب المتزايد على المناطق السياحية في كل المناطق الجغرافية.

2. وضع أجندة سياحية تشمل أحداث سنوية ثابتة، والترويج لها.

3. صناعة أنماط جديدة من السياحة مثل سياحة الصحراء، والسياحة الدينية، والسياحة العلاجية، وتشجيعها والترويج لها.

4. إنشاء برامج للتدريب والتوعية تتعلق بالآداب العامة لاستقبال السائحين والتعامل معهم.

5. توفير أماكن للإرشاد السياحي والاستعلامات في المواقع السياحية المختلفة.

6. توفير حمامات عمومية في الشوارع والميادين، على نحو ما هو معمول به في العواصم والمدن الكبرى.

7. إطلاق تطبيق إلكتروني يخدم السائح يوفر معلومات عن المواقع الخدمية في المناطق السياحية.

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