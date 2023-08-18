مواطن لـ"إكسترا نيوز": العلمين تضاهى الآن أفضل مدن العالم

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" آراء المواطنين المتواجدين في مدينة العلمين الجديدة اليوم، حيث الإقبال على مدينة العلمين في تزايد مستمر، وهذا التزايد ليس مقتصرًا على أبناء مصر، بل إن الوافدين من الدول العربية المجاورة يزدادون يومًا تلو الآخر.

"العالم علمين"

قال أحد المواطنين المتواجدين في العلمين الجديدة اليوم، إن الطقس في مدينة العلمين أكثر من رائع، وذلك نظرًا لطبيعتها الساحلية الجذابة، مشيرًا إلى أنه كان يأتي لمدينة العلمين من قبل وكان قلبه يمتلئ بالخوف الشديد من هذه المدينة نظرًا لامتلائها بالألغام التفجيرية، ولهذا أصبحت هذه المدينة بمثابة أحلام كنا نريد تحقيقها من سنوات كثيرة.

وأكدت مواطنة أخرى، أن ما رأته في العلمين فاق توقعاتها بصورة كبيرة، حيث طبيعة المكان الساحلي، علاوة على التصميم الهندسي الرائع في المباني والمؤسسات المتواجدة بهذه المدينة الرائعة، وكذلك التنظيم في هذه المدينة أمر يدعو للفخر.

تنمية العلمين

وأشارت إلى أن مدينة العلمين الجديدة تشهد تطويرًا شاملًا في وقت قياسي، حيث أصبحت هذه المدينة تضاهي أفضل مدن العالم مثل مدينة دبي بالإمارات وغيرها من المدن العالمية الجذابة.