"لوغاريتم".. "كوداك" كانت تستحوذ على 80% من سوق التصوير بالعالم

سلط برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، على العلامة التجارية العالمية "كوداك".

وقال أحمد فايق: "وجدنا العلامة التجارية "كوداك" على التيشرتات، وهو ملك التصوير الفوتوغرافيا على مدى سنوات، والتى كانت أحد الاختراعات وانتشرت فى جميع أنحاء العالم وأصبحت جزءًا من ذكرياتنا.

وأضاف أحمد فايق أن "كوداك" نجحت فى أن تستحوذ على 80% من سوق التصوير فى العالم كله، عقب ذلك ظهرت شركة "فوجى" للتصوير، ثم اختراع الكاميرا الرقمية، لافتًا إلى أنه تم بيع شركات التصوير بـ500 مليون دولار وأعلنت شركة "كوداك" بعد ذلك عن إفلاسها.