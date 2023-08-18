الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"لوغاريتم".. "كوداك" كانت تستحوذ على 80% من سوق التصوير بالعالم

جريدة الدستور

سلط برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، على العلامة التجارية العالمية "كوداك".

وقال أحمد فايق: "وجدنا العلامة التجارية "كوداك" على التيشرتات، وهو ملك التصوير الفوتوغرافيا على مدى سنوات، والتى كانت أحد الاختراعات وانتشرت فى جميع أنحاء العالم وأصبحت جزءًا من ذكرياتنا.

وأضاف أحمد فايق أن "كوداك" نجحت فى أن تستحوذ على 80% من سوق التصوير فى العالم كله، عقب ذلك ظهرت شركة "فوجى" للتصوير، ثم اختراع الكاميرا الرقمية، لافتًا إلى أنه تم بيع شركات التصوير بـ500 مليون دولار وأعلنت شركة "كوداك" بعد ذلك عن إفلاسها.

دي ام سي كوداك أحمد فايق لوغاريتم

مواد متعلقة

"لوغاريتم".. عمرو برهومة شاب مصرى وفر 100 مليون يورو على مرسيدس بنز

"لوغاريتم".. ميونج دونج مقر التسوق الأساسى فى كوريا الجنوبية

"لوغاريتم".. يسلط الضوء على أذكى شاب مصري في كوريا الجنوبية

"لوغاريتم" يستعرض اللمسات الإنسانية للمدير الشاطر

"لوغاريتم" يقدم نصائح للتعامل مع المدير: "مديرك ليس ولى أمرك"

دلالات قمة "كامب ديفيد" للتصدى لتهديدات كوريا الشمالية

العالمى للاقتصاد الأخضر: مصر لديها فرص عظيمة لاستخدام الطاقة المتجددة

عن تطوير المنطقة الغربية.. زكى القاضى: «الدولة لم تترك شبرًا دون تنمية»

الأكثر قراءة

رعد وسيول.. تحذير عاجل من «الأرصاد» لسكان هذه المناطق

إعلامي سعودية يفجر مفاجأة مدوية حول مصير أحمد سيد زيزو

البترول المصري يروى عطش الاقتصاد وينير مسار التنمية

الأهلى يمنح كولر مكافأة أبطال إفريقيا والدورى

الآن سعر الذهب عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية تحديث يومى

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس